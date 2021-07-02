В Гладышевском заказнике появится экотропа

В Петербурге продолжат создавать экотропы. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" сообщил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.
Для регулирования рекреационных потоков и снижения нагрузки на наиболее ценные и уязвимые природные комплексы мы размещаем пешеходные настилы, создаем места отдыха.
Денис Беляев, председатель Комитета по природопользованию
По словам Дениса Беляева, у Петербурга есть большие планы по созданию маршрутов вместе с Ленобластью. Например, Гладышевский заказник граничит с 47-м регионом. Есть идея создать общий маршрут.
Денис Беляев подчеркнул, что помимо сохранившихся природных комплексов, здесь во время войны шла Выборгская наступательная операция, и там сохранились вещи, связанные с сооружением противотанковых рубежей, траншеи.
Получается уже не просто экологический маршрут, а военно-патриотический.
Денис Беляев, председатель Комитета по природопользованию
В конце мая стало известно, что в Стрельне появится природный заказник "Шунгеровский".
Фото: Википедия
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