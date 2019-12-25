В Стрельне появится природный заказник "Шунгеровский"

На месте будущего заказника "Шунгеровский" обитает 18 видов млекопитающих, более 70 видов птиц и растет 600 видов растений.

В Петродворцовом районе появится природный заказник "Шунгеровский". Об этом стало известно по итогам совещания губернатора города Александра Беглова с членами правительства.

Заказник расположится в Стрельне, на границе с Ленобластью, два участка заказника – лесопарк и долина реки Кикенка – разделят Волхонским шоссе.

На месте будущего заказника "Шунгеровский" обитает 18 видов млекопитающих, более 70 видов птиц и растет 600 видов растений. Некоторые растения занесены в Красную книгу.

В новом заказнике запретят движение транспорта, строительство, разведение огня и вырубку лесов. Также там нельзя складировать мусор и убивать животных.

Ранее в Смольном рассказали, какой будет экотропа в заказнике "Северное побережье Невской губы.

Фото: gov.spb.ru