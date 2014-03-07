В Петергофе заметили краснокнижного воробьиного сычика

Мужчина подробно описал действия краснокнижной птицы.

В Петергофе мужчина заметил краснокнижного воробьиного сычика, который грелся на солнце. Об этом он написал в группе Птицы СПб и России "ВКонтакте".

Сложность задачи заключалась в том, что этот воробьиный сычик мог часами сидеть высоко на дереве, не издавать ни звука, не реагировать на фонограмму. Просто ходить и высматривать сычика - как искать иголку в стоге сена. Иногда может улыбнуться удача и вы зрением различите полёт сычика, но летает он крайне редко говорится в сообщении.

Автор поста подробно описал действия краснокнижной птицы. Отмечая, что сычик успел посетить три разных дупла, принять солнечные ванны и понаблюдал за лесной мышью. Также мужчина добавил, что сычик делает большие запасы еды в дуплах.

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Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России