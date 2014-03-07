На Неве впервые за 25 лет заметили лебедей

В самом центре города плавали сразу восемь птиц.

Впервые за 25 лет в водах Невы заметили лебедей-шипунов. В самом центре города плавали сразу восемь птиц. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте".

Стаю лебедей заметили у Синопской набережной. В последний раз эти птицы появлялись зимой 1995 года у Благовещенского моста.

Лебедя-шипуна легко отличить по черно-красному наросту на клюве и характерному шипению в момент раздражения. В Ленобласти они впервые появились лишь несколько десятков лет назад. Сейчас уже более 50 пар продолжают свой род на берегах Финского залива. Кроме того, третий год подряд шипунов замечают у берегов Кронштадта.

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Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков