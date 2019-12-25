Из заказника "Западный Котлин" на свободу вылетел краснокнижный ястреб-тетеревятник

За прошедший 2020 год на свободу выпустили 35 птиц.

В среду, 3 марта, во Всемирный день дикой природы на особо охраняемой природной территории "Западный Котлин" на волю выпустили краснокнижного ястреба-тетеревятника. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Птицу нашли жители Петергофа в феврале, передали ее специалистам для лечения и реабилитации. Отметим, что "Западный Котлин" создали для сохранения уникальности места, его флоры и фауны: там насчитывается около 150 видов птиц, среди которых есть занесенные в Красную книгу.

Губернатор Петербурга отметил, что в Петербурге есть много мест, где гнездятся птицы и обитают животные. Помимо лесов, парков есть 15 особо охраняемых природных территорий, два из них – "Дудергофские высоты" и парк Сергиевка — внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе исторического центра города.

Ранее мы писали, что грачи прилетели в Петербург в начале марта.

Фото: redbookspb.eco-lo.ru