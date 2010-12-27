В южных районах Петербурга до конца лета проложат новую велодорожку

Запланирован маршрут в шесть километров.

Правительство Петербурга рассказала о старте обустройства новой велосипедной дорожки в южных районах города. Запланирован участок до шести километров, сообщила пресс-служба города.

Велодорожка станет частью маршрута пр. Юрия Гагарина – ул. Типанова – пр. Славы до парка Интернационалистов – пр. Славы до Софийской ул.

Работы будут готовы к 30 августа 2019 года. Сейчас подрядчики получают на них ордер.

Также до конца лета в городе появятся еще 7 велодорожек. Таким образом, суммарная длина 28 маршрутов будет превышать 100 километров.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржцы выберут нового обитателя Южно-Приморского парка. На выбор предлагают пеликана, носорога и орангутанга.

Фото: Pixabay