Петербуржцы выберут нового обитателя Южно-Приморского парка

Городские власти поделились проектом обновленного детского городка.

Комитет по благоустройству Петербурга поделился проектом обновленного детского городка в Южно-Приморском парке. Горожане могут оценить решение разработчиков и выбрать для объекта новую скульптуру, сообщил пресс-центр городской администрации.

Создатели проекта попытались сохранить исторический облик площадки и порадовать современных детей. Игрушечную крепость отреставрируют, а на двух главных крепостных стенах сделают смотровые площадки. Установят несколько тоннелей: один из вьющихся растений, другие из противодождевых материалов.

В бывших бассейнах разместят песочницу и лабиринт-газон, возле которого утроят площадку для отдыха с большой клумбой. Стену с мозаикой заменят на развивающие доски с кубиками.

Детских площадок будет две, одна из которых предназначена для детей с особенными потребностями. На них уложат безопасное резиновое покрытие, тогда как основная дорожка будет в асфальте.

Скульптуры черепахи, слона и крокодила приведут в порядок и дополнят еще одним обитателем Африки. Кто им станет – решать петербуржцам: за нового жителя городка можно проголосовать до 29 июля. На выбор предлагают пеликана, носорога и орангутанга.

Детскую площадку в Южно-Приморском парке в 1972 спроектировал архитектор А.Г. Поляков. За годы городок с скульптурами животных и игрушечной крепостью сильно обветшал.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Муринском парке начали вырубать деревья. Очевидцы отметили, что работами занимается застройщик "Анна Нова".

Фото: пресс-центр администрации Петербурга