В Японии зафиксировано 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В японском МИДе предрекли сильнейший кризис в послевоенной истории. Заявление сделал глава ведомства Тосимицу Мотэги.

По его словам, кризис из-за пандемии коронавируса окажет крайне серьёзное влияние на международную экономику, а также экономику Японии.

Мировая экономика столкнулась с самым тяжелым кризисом за весь послевоенный период. - Тосимицу Мотэги, министр иностранных дел Японии.

Его слова приводит агентство Kyodo. Министр считает, что мировой ВВП из-за пандемии упадёт на 3%. Для поддержк национальной экономики власти Японии выделили 108 триллионов иен. Сейчас обсуждается дополнительный пакет помощи, чтобы довести сумму до 117,1 миллионов иен.

На данный момент в Японии зафиксировано 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло от новой инфекции 249 человек. 215 пациентов в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Ранее в Японии ввели режим ЧС на всей территории страны из-за COVID-19.