В январе в Петербурге освободили около 20 незаконно занятых городских помещений

Из некоторых помещений уже вывезли имущество и опечатали.

В январе сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 18 объектов нежилого фонда. Городские помещения занимали на незаконных основаниях, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, например, без договора аренды работало кафе на улице Лизы Чайкиной. Почти 130 квадратных метров было занято под офисы на Московском проспекте, около 150 квадратов — на проспекте Юрия Гагарина. Мастерские заняли 24 кв. метра на улице Рентгена. Общая площадь занимаемой территории составила более 1300 квадратов.

Отмечается, что пользователи добровольно освободили помещения в доме-памятнике Маркова К.В. на Каменноостровском проспекте, 16-й линии В.О. и на Детской улице.

Тех, кто предпочел остаться, несмотря на уведомление ККИ, приходится выселять принудительно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на месте незаконных гаражей на Васильевском острове построят школу. Владельцам гаражей дали 2 недели на то, чтобы освободить территорию.

Фото: комитет по контролю за имуществом