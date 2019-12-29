В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Петербурге снизился объем производства на автозаводах. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб".
Согласно данным аналитиков, с января в Северной столице объем производства на автозаводах снизился на 5%. С января 2020 года в Петербурге выпустили всего 27,5 тысяч автомобилей.
Специалисты отметили, что всего по России объем производства в январе упал на 16%.
Ранее мы сообщали о том, что в феврале в Петербург через госграницу 145 раз не пустили продукты.
Фото:pixabay
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