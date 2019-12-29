  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге снизился объем производства на автозаводах
Сегодня, 11:44
52
IRINA_CHALKINA

В Петербурге снизился объем производства на автозаводах

0 0

В целом по России объем производства в январе упал на 16%.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Петербурге снизился объем производства на автозаводах. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб".

Согласно данным аналитиков, с января в Северной столице объем производства на автозаводах снизился на 5%. С января 2020 года в Петербурге выпустили всего 27,5 тысяч  автомобилей.

Специалисты отметили, что всего по России объем производства в январе упал на 16%.

Ранее мы сообщали о том, что в феврале в Петербург через госграницу 145 раз не пустили продукты.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии