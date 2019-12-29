В феврале в Петербург через госграницу 145 раз не пустили продукты

Продукция ввозилась гражданами с нарушениями требований ветеринарного законодательства.

В четверг, 27 февраля, стало известно, что с начала года в Петербург через госграницу 145 раз не пустили продукты. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что петербуржцы перевозили продукты нарушениями требований ветеринарного законодательства. Чаще всего горожане везли из Финляндии и Эстонии мёд, мясные и молочные продукты, яйца и рыбу. В Россельхознадзоре напомнили, что продукты стоит ввозить в заводской упаковке не больше 5 кг с ветеринарными сертификатами.

Вся указанная продукция возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение.

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