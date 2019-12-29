Лжесотрудник банка заставил пенсионерку расстаться с 400 тысячами рублей

Неизвестный заверил, что по счету женщины ведутся странные сделки и посоветовал срочно снять деньги.

В среду, 26 февраля, полиция Красногвардейского района Петербурга получила сообщение от 71-летней горожанки. Женщина пожаловалась, что несколькими днями ранее она стала жертвой мошенника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Днем 21 февраля пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заверил, что по вкладу бабушки кто-то пытается провести странную сделку, а значит петербурженке нужно срочно снять со счета деньги и перевести их на по определенному счету, который ей сказал сам банковский "сотрудник". Женщина поспешила в банк, сняла более 300 тысяч рублей и перевела 400 тысяч на сказанные ей счета.

Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает мошенника.

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