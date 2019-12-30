В четверг, 9 января, стало известно о том, что в январе петербургские пенсионеры получат доплаты к пенсии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.
Как пояснил политик, выплаты начнутся с 3 января 2020 года.
"Это происходит в автоматическом режиме на основании данных, которые есть. Но новые пенсионеры должны будут заявиться в МФЦ",
— отметил Александр Ржаненков.
Отмечается, что региональная социальная доплата к пенсии выплачивается только неработающим пенсионерам.
Ранее мы сообщали о том, что самой рейтинговой телепередачей ушедшего года стало обращение Путина.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )