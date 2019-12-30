Прожиточный минимум в Петербурге на 2020 год составит 9514 рублей – это на 203 рубля больше, чем в стране.

В четверг, 9 января, стало известно о том, что в январе петербургские пенсионеры получат доплаты к пенсии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Как пояснил политик, выплаты начнутся с 3 января 2020 года.

"Это происходит в автоматическом режиме на основании данных, которые есть. Но новые пенсионеры должны будут заявиться в МФЦ", — отметил Александр Ржаненков.

Отмечается, что региональная социальная доплата к пенсии выплачивается только неработающим пенсионерам.

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