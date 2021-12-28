В январе нетрезвые водители в Петербурге заплатили штрафов на 3 млн рублей

В январе судебные приставы возбудили также 163 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов за превышение скорости.

В январе в Петербурге было возбуждено 175 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. В результате с нетрезвых водителей взыскали в январе 3 млн рублей. Об этом сообщает ГУ ФССП по Петербургу.

В сообщении говорится, что было возбуждено 163 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов за превышение скорости. Удалось взыскать в результате почти 35 млн рублей. За аналогичный период в прошлом году было возбуждено 52 тыс. исполнительных дел и взыскано более 29 млн рублей.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде полагается штраф, размер которого составляет 35 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее мы писали, что сотрудники Росгвардии поймали пьяного водителя Porsche, который пытался скрыться после ДТП в Зеленогорске.

Фото: pixabay