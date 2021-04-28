Сотрудники Росгвардии поймали пьяного водителя Porsche, который пытался скрыться после ДТП в Зеленогорске

Женщина-водитель второго автомобиля получила серьезные травмы ног и оказалась заблокирована в разбитой машине.

Во вторник, 22 февраля, сотрудники Росгвардии поймали нетрезвого водителя автомобиля Porsche, который попытался скрыться с места серьезного ДТП в Курортном районе Петербурга утром 22 февраля.

В пресс-службе Росгвардии Петербурга и Ленобласти рассказали, что росгвардейцы увидели, как в Зеленогорске автомобиль Porsche Cayenne выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с KIA Sportage.

После этого сотрудники вызвали ГИБДД и скорую, а сами направились к месту аварии, где и задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne.

Сообщается, что женщина-водитель второго автомобиля получила серьезные травмы ног и оказалась заблокирована в разбитой машине. После прибытия спасателей женщину увезли в больницу, а водителем занялся наряд ГИБДД.

Фото: Piter.tv