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Сотрудники Росгвардии поймали пьяного водителя Porsche, который пытался скрыться после ДТП в Зеленогорске
Вчера, 22:52
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Сотрудники Росгвардии поймали пьяного водителя Porsche, который пытался скрыться после ДТП в Зеленогорске

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Женщина-водитель второго автомобиля получила серьезные травмы ног и оказалась заблокирована в разбитой машине.

Во вторник, 22 февраля, сотрудники Росгвардии поймали нетрезвого водителя автомобиля Porsche, который попытался скрыться с места серьезного ДТП в Курортном районе Петербурга утром 22 февраля.

В пресс-службе Росгвардии Петербурга и Ленобласти рассказали, что росгвардейцы увидели, как в Зеленогорске автомобиль Porsche Cayenne выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с KIA Sportage. 

После этого сотрудники вызвали ГИБДД и скорую, а сами направились к месту аварии, где и задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne. 

Сообщается, что женщина-водитель второго автомобиля получила серьезные травмы ног и оказалась заблокирована в разбитой машине. После прибытия спасателей женщину увезли в больницу, а водителем занялся наряд ГИБДД. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, зеленогорск, киа, порш
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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