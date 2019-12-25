В январе контроль в Пулково прошли более 25 тысяч животных

Традиционно через грузовой терминал прошло большое количество домашних питомцев.

В январе 2021 года ветеринарный контроль сотрудников Управления Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково прошли более 25 тысяч различных животных. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Традиционно через грузовой терминал прошло большое количество домашних питомцев: 32 собаки и 16 кошек, а также 975 попугаев и более 5 тысяч аквариумных рыб, а также декоративные рептилии, амфибии и моллюски.

Также ветеринарный контроль в январе проходили животные, использующиеся для хозяйственной деятельности. Это 23 шмелиные семьи, более 2 тысяч медицинских пиявок,16 тысяч насекомых-энтомофагов.

В конце прошлого года в Петербург "прилетели" 220 декоративных попугаев.

Фото: Россельхознадзор