В январе Ленобласть выделила 14,9 млн рублей субсидий на газификацию

Субсидия перечисляется на проведение газопровода по участку до дома и покупку газового оборудования – плит и котлов.

Из бюджета Ленобласти на возмещение затрат местных жителей на догазификацию в январе выделено 14,9 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Субсидия перечисляется на проведение газопровода по участку до дома и покупку газового оборудования – плит и котлов. В этом году максимальную субсидию в 300 тысяч рублей могут получить ветераны, на 200 тысяч могут рассчитывать льготные категории граждан, на 180 тысяч – остальные жители региона.

Всего в 2022 году из бюджета региона выделено около 115 миллионов рублей. Если заявок окажется больше, то будет выделена дополнительная сумма.

Ранее в Госдуме рассказали, сколько стоит подведение газа к дому на участке.

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