В Госдуме рассказали, сколько стоит подведение газа к дому на участке

Стоимость работ составляет порядка 100 тыс. рублей.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный во время онлайн-конференции заявил, что порядка 100 тыс. рублей составляет стоимость работ по подведению газа к дому на земельном участке. В эту сумму входит также установка оборудования.

По его словам, газоиспользующее оборудование, в том числе газовый котел, плита и другое, будет стоит примерно 60 тыс. рублей. Еще 40 тыс. рублей стоит прокладка газопровода по участку.

Получается, что для потребителя конкретного газификация это обходится в 100 тыс. рублей. Павел Завальный, глава комитета Госдумы по энергетике

По словам Завального, это большие деньги и не все могут себе такие расходы позволить. По этой причине предусмотрены льготы для газификации.

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия не ожидает падения цен на газ в ближайшее время.

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