В январе 2022 года в Петербурге построили 28 жилых домов

Лидером по вводу жилья стал Приморский район.

Подведены итоги по строительству жилья в Петербурге в январе 2022 года. В городе ввели в эксплуатацию более 497 тысяч квадратных метров жилья. Это 28 домов на 11 332 квартиры. В том числе в первый месяц 2022 года была завершена реконструкция исторического здания под многоквартирный дом в Московском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу жилья стал Приморский район. Здесь ввели 6 домов на 3242 квартиры общей площадью 125 тысяч "квадратов". На втором месте оказался Невский район, где сдали 3 дома на 3 тысячи квартир. На третьем – Адмиралтейский район с 3 домами на 854 квартиры.

Также в январе 2022 года сдали 18 объектов общегражданского назначения. В их числе школа на 1375 мест в Красногвардейском районе, ФОК с катком в Петроградском районе, научно-производственный комплекс по разработке и производству лекарств в Приморском районе.

Ранее стало известно, что в 2021 году заключено 82 контракта на строительство и проектирование соцобъектов в Петербурге.

Фото: Piter.tv