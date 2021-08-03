В вузы Минобороны в 2021 году зачислили более 13 тыс. курсантов

Шойгу назвал самые востребованные военные специальности.

В вузы Минобороны в 2021 году зачислили более 13 тысяч курсантов. Об этом во время селекторного совещания рассказал глава профильного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник рассказал, что самыми востребованными стали Рязанское училище ВДВ и командные вузы Сухопутных войск.

С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислено более 13 тыс. курсантов. Кандидаты проходили вступительные испытания в своих регионах. Средний конкурс составил три с половиной человека на место, а по ряду специальностей - до шести человек. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Министр подчеркнул, что фиксируется рост интереса к такой военной профессии как моряк. Также большой популярностью пользуются инженерные специальности, касающиеся работы с новейшими образцами техники и вооружения. В 2021 году Минобороны РФ провел отбор девушек для обучения в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Конкурс среди кандидаток составил более 12 человек на место. В Военно-медицинскую академию - свыше 20 человек на место.

Шойгу: география Армейских международных игр значительно расширилась.

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