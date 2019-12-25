В вузах Петербурга увеличили количество бесплатных мест

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения — 185 мест, а также в Лесотехническом университете им. Кирова — 135 мест.

В вузах России добавили 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре. Из них 75% пришлось на регионы, передают в пресс-службе Минобрнауки.

Так, в Петербурге добавилось больше всего бюджетных мест. В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения — 185 мест, а также в Лесотехническом университете им. Кирова — 135 мест.

В министерстве добавили, что это решение приняли для обеспечения российской экономики сильными кадрами, поэтому распределялись места по приоритетным направлениям: "Информатика и вычислительная техника", "Математика и механика", "Техника и технологии строительства", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Образование и педагогические науки", "Управление в технических системах", "Машиностроение" и "Биологические науки".

Ранее мы сообщали, что депутаты решили резервировать рабочие места для выпускников вузов, которые не могут найти работу. Ожидается, что это улучшит ситуацию с трудоустройством молодых специалистов.

Фото: Piter.tv

