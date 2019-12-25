Комплексы аттракционов с канатными лабиринтами, тарзанками и подвесными мостами появились в восьми зонах отдыха.

В восьми столичных парках открылись веревочные городки. Об этом сообщается на Официальном сайте Мэра Москвы.

На сайте сказано, что как правило такие аттракционы еще называют панда-парками в честь бамбуковых медведей, которые большую часть жизни проводят на деревьях. Такие веревочные городски появились в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Кузьминки" и других. Самая сложная и высокая трасса находится в парке "Фили". Каждому клиенту перед прохождением маршрута проводят обязательный инструктаж по технике безопасности. Посетителю выдают страховое снаряжение.

Вход в веревочный городок платный. Узнать стоимость и приобрести билеты можно на официальных сайтах зон отдыха.

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Фото: Официальный сайт Мэра Москвы