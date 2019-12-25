В России вырос уровень экспорта сахара и кондитерских изделий в 3,9 раза.

Россия планирует увеличить экспорт сахара в четыре раза. Об этом пишет агентство Regnum со ссылкой на отчёт "Мировой баланс сахара — май 2020".

Известно, что РФ хочет отправить на экспорт 1,8 миллионов тонн сахара. Это в четыре раза больше, чем в 2019 году. Лидером на рынке экспорта сахара остаётся Бразилия — она продаёт другим странам 24 миллиона тонн сахара в год.

В 2018-2019 годах Россия поставила в другие страны 277 тысяч тонн сахара. Об этом говорят данные Союзроссахара.

Первая половина 2020 года показала, что в России вырос уровень экспорта сахара и кондитерских изделий в 3,9 раза, до 305 миллионов долларов.

Ранее правительство РФ отменило приказ времен СССР о меню в самолетах.

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