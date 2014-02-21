  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В восьми районах Петербурга введут ограничения для транспорта
Сегодня, 18:56
94
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В восьми районах Петербурга введут ограничения для транспорта

0 0

В Василеостровском районе с 29 мая по 30 июня перекроют движение на перекрёстке улицы Беринга и Бекетовской улицы. На этом участке специалисты будут устанавливать светофор. 

С 28 мая по 3 июня в восьми районах Петербурга ограничат движение транспорта. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

В Адмиралтейском районе с 1 июня по 8 июля движение ограничат у дома № 26 по Рижскому проспекту, переулку Лодыгина, Курляндской улице, Ревельскому переулку. 

В Василеостровском районе с 29 мая по 30 июня перекроют движение на перекрёстке улицы Беринга и Бекетовской улицы. На этом участке специалисты будут устанавливать светофор. 

Кроме этого, ограничения введут в Выборгском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Невском, Приморском районах. Полный перечень ограничений можно посмотреть на сайте ГАТИ.

Ранее мы сообщали, что железнодорожный мост над Пулковским шоссе отремонтировали. После реконструкции путепровод позволит расширить Пулковское шоссе в этом месте до четырех полос в сторону города.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, движение траснпорта, ограничение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии