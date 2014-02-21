В восьми районах Петербурга введут ограничения для транспорта

В Василеостровском районе с 29 мая по 30 июня перекроют движение на перекрёстке улицы Беринга и Бекетовской улицы. На этом участке специалисты будут устанавливать светофор.

С 28 мая по 3 июня в восьми районах Петербурга ограничат движение транспорта. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Адмиралтейском районе с 1 июня по 8 июля движение ограничат у дома № 26 по Рижскому проспекту, переулку Лодыгина, Курляндской улице, Ревельскому переулку.

В Василеостровском районе с 29 мая по 30 июня перекроют движение на перекрёстке улицы Беринга и Бекетовской улицы. На этом участке специалисты будут устанавливать светофор.

Кроме этого, ограничения введут в Выборгском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Невском, Приморском районах. Полный перечень ограничений можно посмотреть на сайте ГАТИ.

Ранее мы сообщали, что железнодорожный мост над Пулковским шоссе отремонтировали. После реконструкции путепровод позволит расширить Пулковское шоссе в этом месте до четырех полос в сторону города.

Фото: Piter.tv