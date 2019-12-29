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В восьми районах Петербурга до сентября установят новые остановочные павильоны
Сегодня, 13:03
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himif

В восьми районах Петербурга до сентября установят новые остановочные павильоны

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Подрядчиками стали три компании, выбранные КРТИ.

В петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) выбрали подрядчиков для установки новых остановочных павильонов общественного транспорта. Остановки появятся в восьми районах города, сообщила 5 марта пресс-служба КРТИ.

За работу возьмутся ООО "Гранд", ОАО "Коломяжское" и АО "Буер". Первая компания установит новые пункты в Приморском, Курортном, Невском, Выборгском  районах, на работу потратят более 96 миллионов рублей. ОАО "Коломяжское" обеспечит новыми пунктами Колпинский, Пушкинский, Московский и Невский районы, на работы в которых выделят 62,25 миллионов рублей. Калининский район обновит третий подрядчик, на его деятельность уйдет почти 30 миллионов рублей.

Все остановки появятся в городе не позднее 31 августа.

Ранее мы рассказывали, что в Выборге у автовокзала организовали крытый остановочный пункт.

Фото: harukihog / Pikabu

Теги: крти, остановка, остановочный павильон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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