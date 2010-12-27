Остановка появится вблизи автовокзала на Железнодорожной улице.

В Выборге у автовокзала организуют крытый остановочный пункт. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

На данный момент эта территория частично благоустроенна. В скором времени здесь появится павильон, в котором будут не только лавочки. У остановочного пункта будет две территории. На территориях предусмотрены места для стоянки автобусов, проходы для пассажиров, площадки ожидания, а также скамейки с выполненными в одной стилистике с общей концепцией павильона. Крытая конструкция всегда защитит людей от непогоды.

Также рабочие организуют водостоки до водоприемников централизованной городской канализации. Строительные работы начнутся после новогодних каникул. Сейчас подрядчик занимается согласованием отдельных вопросов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что жители Выборга получат доступ к единой геоинформационной системе.

Фото: pixabay.com