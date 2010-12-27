Система включает в себя комплексные базы данных по различным информационным секторам.

Жители Выборга получат доступ к единой геоинформационной системе "Панорама". С помощью нее выборжане будут в курсе деятельности администраций городских и сельских поселений. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Выборг быстрее всех остальных муниципальных образований разрабатывает и внедряет единую комплексную централизованную геоинфорационную базу данных. Получить доступ к ней можно с компьютеров и телефонов из любой точки мира. В базе представлены данные о хозяйствах всех поселений региона, объектах кадастровой собственности, земельных участках, автотранспортной инфраструктуры и многом другом.

Специалисты МБУ "Городской информационный центр" продемонстрировали принцип действия системы. Предприятие в течение многих лет нацелено на работу в области информатизации МО "Выборгский район". Директор муниципального бюджетного учреждения "ГИЦ" Анатолий Смольянинов рассказал, что в настоящее время современные тенденции диктуют более высокие требования к формированию геоинформационных данных.

Прежняя программа не соответствует сегодняшнему времени, поэтому мы переходим на новые технологии. Создание единой геоинформационной системы поможет органам местного самоуправления принимать оперативные решения. - рассказал директор муниципального бюджетного учреждения "ГИЦ" Анатолий Смольянинов

Усовершенствованная система будет доступна с 1 января для всех городских и сельских поселений Выборгского района. Активная ссылка появится на сайтах администраций муниципальных образований.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти