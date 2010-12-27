Полицейские раскрыли многомиллионную кражу из частного дома американца в Ленобласти

Полицейские задержали подозреваемого 23-летнего неработающего гражданина среднеазиатского государства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денежных средств и монет криптовалюты на общую сумму более 15 миллионов рублей из дачного дома в Ленобласти у гражданина государства в Южной Америке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, 12 декабря в в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 41-летний гражданин одной из стран Южной Америки. Он рассказал, что из его дачного дома похитили 196 тысяч евро, ювелирные изделия, мобильный телефон и монету "Биткоин" из желтого металла, а также банковские карты. Сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей.

Уже 18 декабря в Невском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого 23-летнего неработающего гражданина среднеазиатского государства, находящегося без регистрации в России. У него изъяли более 2 миллионов рублей, 2 тысячи евро и ювелирные изделия.

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