Крашеная блондинка украла из бутика на Петроградской балетки Gucci

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Полиция Петроградского района Петербурга раскрыла кражу балеток фирмы Gucci из комиссионного бутика. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнюю женщину. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

За помощью к стражам порядка обратилась 36-летняя владелица магазина. Она заявила, что из ее бутика на Гатчинской улице, 17/60, похитили балетки Gucci. Бизнесвумен обнаружила пропажу во время инвентаризации. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, она увидела, как крашеная блондинка 40 лет в спортивном костюме незаметно прячет под кофту песочные туфельки 36 размера. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

По факту случившего было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнюю петербурженку. Она привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Сегодня у женщины более 300 тысяч рублей долга по алиментам. Также у нее есть задолженность за ЖКУ, неоплаченный кредит и другие финансовые обязательства. В общей сложности набежал долг в районе полумиллиона рублей.

Женщина признала свою вину. Однако вернуть балетки не смогла, заявив, что "утратила" их.

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Фото: Piter.TV