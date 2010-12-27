Экспедитор с револьвером ворвался в магазин на Дибуновской

На лице у грабителя была медицинская маска.

Вечером 3 декабря в круглосуточный магазин на Дибуновской улице в Петербурге ворвался неизвестный мужчина в медицинской маске и с револьвером в руках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Незнакомец, угрожая продавцу, потребовал деньги. 54-летняя уроженка среднеазиатского государства оказала активное сопротивление, чем вынудила грабителя скрыться с места преступления.

Свидетелем происшествия стал 32-летний шеф-повар. Через несколько минут после нападения он позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Подозреваемый был задержан этим же вечером у дома №22 на набережной Черной речки. Им оказался 59-летний житель Кронштадта, работающий экспедитором в коммерческой фирме. У задержанного изъяли предмет, похожий на револьвер. Оружие направили на экспертизу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее мы писали, что в Ленобласти связали и отвезли в лес частного извозчика.

Фото: Piter.TV