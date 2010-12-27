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В Ленобласти связали и отвезли в лес частного извозчика
Сегодня, 10:15
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти связали и отвезли в лес частного извозчика

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Пострадавший лишился денег, документов и машины.

Накануне в полицию Ленобласти обратился 29-летний водитель, занимающийся частный извозом, и заявил об ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший рассказал, что на автомобиле "ВАЗ" привез из Москвы к хостелу в поселок Приладожский мужчину. На месте их встретил неизвестный. Вместе с пассажиром они вывезли водителя в лес, связали его железным прутом и забрали документы, мобильный телефон и машину.

По факту случившегося проводится проверка. Грабителей ищет полиция.

Ранее мы писали, что угонщик микроавтобусов из Петербурга получил 4 года строгого режима.

Фото: Piter.TV

Теги: автомобильная кража, кража, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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