В Ленобласти связали и отвезли в лес частного извозчика

Пострадавший лишился денег, документов и машины.

Накануне в полицию Ленобласти обратился 29-летний водитель, занимающийся частный извозом, и заявил об ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший рассказал, что на автомобиле "ВАЗ" привез из Москвы к хостелу в поселок Приладожский мужчину. На месте их встретил неизвестный. Вместе с пассажиром они вывезли водителя в лес, связали его железным прутом и забрали документы, мобильный телефон и машину.

По факту случившегося проводится проверка. Грабителей ищет полиция.

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Фото: Piter.TV