Угонщик микроавтобусов из Петербурга получил 4 года строгого режима

Мужчина был активным участником преступной группы.

Выборгский районный суд вынес приговор в отношении участника ОПГ, который обвиняется по четырем статьям. Группировка занималась угонами микроавтобусов, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Антон Сорокин был участником преступной банды с июля по август 2017. Мужчина занимался тем, что искал и похищал транспортные средства, перегонял их в места сокрытия и использовал для этого ненастоящие государственные регистрационные знаки. Кроме того, подсудимый обыскивал салоны похищенных авто и затем требовал выкуп с владельцев.

Злоумышленник обвиняется по статьям "Кража", "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору и с незаконным проникновением в помещение", "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства" и "Мошенничество".

Стоит отметить, что ОПГ специализировалась на конкретных марках транспортных средств.

Суд избрал для Антона Сорокина меру пресечения в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что четвертая волна ложных минирований вновь "захватила" суды Петербурга.

Фото: Piter.TV