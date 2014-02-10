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В воскресенье завершится отопительный сезон в Петербурге
Сегодня, 10:27
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В воскресенье завершится отопительный сезон в Петербурге

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При этом остается возможность периодического протапливания детских садов, больниц и других социальных учреждений. 

В воскресенье, 15 мая, в Петербурге завершится отопительный сезон. Его продолжительность составила 244 дня, передают в Смольном. 

По словам Беглова, приняли решение завершить отопительный сезон. При этом остается возможность периодического протапливания детских садов, больниц и других социальных учреждений. 

Теплоснабжающим организациям поручили провести плановые ремонты источников и испытания тепловых сетей до начала следующего осенне-зимнего периода.

Ранее 3 тысячи метров теплосетей заменят в Кировском районе Петербурга. Планируется, что работы завершат к июлю 2023 года. 

Фото: pixabay
 

Теги: отопительный сезон, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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