В воскресенье завершится отопительный сезон в Петербурге

При этом остается возможность периодического протапливания детских садов, больниц и других социальных учреждений.

В воскресенье, 15 мая, в Петербурге завершится отопительный сезон. Его продолжительность составила 244 дня, передают в Смольном.

По словам Беглова, приняли решение завершить отопительный сезон. При этом остается возможность периодического протапливания детских садов, больниц и других социальных учреждений.

Теплоснабжающим организациям поручили провести плановые ремонты источников и испытания тепловых сетей до начала следующего осенне-зимнего периода.

Ранее 3 тысячи метров теплосетей заменят в Кировском районе Петербурга. Планируется, что работы завершат к июлю 2023 года.

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