3 тысячи метров теплосетей заменят в Кировском районе Петербурга

Планируется, что работы завершат к июлю 2023 года.

В Кировском районе Петербурга началась реконструкция распределительной сети "Зайцева". Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты заменят более 3 тыс. погонных метров трубопроводов диаметром от 50 до 200 миллиметров в квартале, который ограничен улицами Возрождения, Автовской, Васи Алексеева и Зайцева.

На время работ будет работать сеть-дублер, которая снабдит теплом и горячей водой 22 здания, в их числе два детских общеобразовательных учреждения. Планируется, что работы завершат к июлю 2023 года.

Ранее мы писали, что появилась официальная информация по аварии на теплосетях около Музея обороны и блокады Ленинграда. Специалисты "Теплосети СПб" уже установили ограждения, сейчас они ремонтируют трубопровод.

Фото: Piter.tv

