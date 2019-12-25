Вероятность осадков в Петербурге в воскресенье близится к нулю

Температура в течение дня не опустится ниже +1.

В воскресенье, 22 марта, город на Неве будет находится в центральной части скандинавского антициклона. Из-за этого облаков будет мало, а вероятность осадков будет близиться к нулю. Этой новостью поделился Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос", на своей странице в Fecebook.

Синоптик также заверил, что температура в течение дня не будет опускаться ниже + 1 градуса, а северо-восточный ветер разгонится до 7 метров в секунду. Также стало известно, что атмосферное давление вырастет до 780 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.

Ранее Колесов рассказал Piter.tv, когда в Петербурге наступит весна.

Фото:Pixabay