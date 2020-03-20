Колесов рассказал, когда в Петербурге наступит весна

В ближайшие выходные тепла ждать не стоит.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда горожанам стоит ждать потепления. К слову, погода в ближайшие выходные не порадует теплом. Об этом пишет 78.ru.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу, утром и днем 20 марта в Северной столице ожидается похолодание и легкие снежные осадки. В субботу столбики термометра поднимутся лишь до двух градусов. Будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

По словам Колесова, погода начнет улучшаться после того, как циклон окончательно уйдет на восток от Петербурга и Ленобласти. В ближайшие два дня ожидаются небольшие осадки в виде снега. Однако это, по словам специалиста, будут отдельные заряды, которые не окажут существенного влияния на погоду в городе. Кроме субботы холодными будут воскресенье и понедельник. Начиная с 25 марта, в Петербург придет весна, и вместе с ней плюс 10 градусов и солнце.

Ранее мы писали, что в пятницу Петербург окажется в холодной части ушедшего циклона.

Фото: pixabay.com