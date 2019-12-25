В пятницу Петербург окажется в холодной части ушедшего циклона

"Дневной прогрев будет невелик".

В пятницу, 20 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, сегодня город окажется в тыловой, холодной части ушедшего на восток циклона. Местами пройдут кратковременные осадки, а "дневной прогрев будет невелик". Температура воздуха составит 1-3 градуса. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербурге выглянет солнце, но выпадет снег.

Фото: pixabay.com