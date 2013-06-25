В Петербурге пройдут дожди в воскресенье

В воскресенье, 7 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Так, в ночью местами пройдут небольшие дожди. Синоптики уточняют, что днем также будет небольшой, а в некоторых районах умеренный дождь, местами пройдет - с мокрым снегом.
В ночное время суток температура воздуха составит +2..+4 градусов тепла, а днем +4..+6 градусов. Направление ветра юго-западное, южное, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днём понижаться.
Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе появится снег. В ближайшие дни зимняя погода не стоит ждать на улицах города, однако похолодание будет значительное.
Фото: Piter.tv
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