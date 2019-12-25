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В воскресенье в Пулково отменили 12 рейсов
Сегодня, 9:09
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Arinablinova

В воскресенье в Пулково отменили 12 рейсов

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Большинство самолетов должны были отправиться в Москву

В воскресенье, 28 июня, в Пулково отменили 12 рейсов. Об этом стало известно благодаря данным онлайн-табло, которое можно посмотреть на официальном сайте аэропорта.

Большинство рейсов, которые отменили сегодня утром, должны были отправиться в Москву (SU 033, FV 6009, FV 6017, FV 6027, FV 6013, FV 6029, FV 6011, FV 6035, FV 6023, FV 6015). Лишь два самолета должны были доставить петербуржцев в другие города: Сургут(FV 6441) и Красноярск (Y7 308).

Ранее мы писали, что аэропорт "Пулково" может снова заработать круглосуточно с 1 июля.

Фото: Аэропорт Пулково / VK

 

Теги: пулково, рейсы, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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