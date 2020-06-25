Аэропорт "Пулково" может снова заработать круглосуточно с 1 июля

Пассажиры попросили руководство открыть аэропорт в ночь.

Аэропорт "Пулково" может вернуться к круглосуточному режиму работы с 1 июля. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на генерального директора ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Леонида Сергеева.

По словам Сергеева, пассажиры уже просят открыть аэропорт в ночь и не видят смысла в его закрытии на четыре часа. Также отмечается, что после майского падения пассажиропотока в Пулково снова начинает расти количество обслуживаемых человек. Если в мае аэропорт принимал лишь 5 тысяч людей в сутки, то в начале июня пассажиров стало уже 10 тысяч в сутки и 19 тысяч к середине месяца. Рост пассажиропотока объясняется еще и стартом отдыха в Краснодарскоем крае и Крыму, начавшиеся совсем недавно. После открытия всех курортов в аэропорту ожидают 30 тысяч человек в сутки, что, однако, остается в половину меньше результата прошлого года.

Ближе к сентябрю, отметил Сергеев, "Пулково" может дождаться еще больше пассажиров, если откроются зарубежные направления.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Nordwind запустит шесть новых направлений из Петербурга в июле.

Фото: Piter.TV