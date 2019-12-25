Авиакомпания Nordwind запустит шесть новых направлений из Петербурга в июле

Перевозчик готовит рейсы в Грозный, Махачкалу, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Нижневартовск и Новый Уренгой.

Авиакомпания Nordwind запустит шесть новых регулярных рейсов из Петербурга в грядущем июле. Как сообщил "Интерфакс" 22 июня, самолеты перевозчика полетят из Пулково в Грозный, Махачкалу, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Нижневартовск и Новый Уренгой.

Рейсы в Махачкалу стартуют уже 1 июля, полеты организуют по понедельникам, средам и пятницам. В Грозный и Новый Уренгой самолеты полетят со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам. Кроме того, с 5 июля в расписание внесут вылеты в Грозный по воскресеньям. В Новокузнецк и Нижневартовск авиакомпания отправит самолеты 3 июля, рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам, а полеты в Горно-Алтайск начнутся 4 июля и расписаны по вторникам и субботам.

Отмечается, что перевозкой пассажиров займутся самолеты Boeing 737.

Также выяснилось, когда планируется начать регулярное авиасообщение с Турцией.

Фото: Piter.TV