В воскресенье в Петербурге пойдет мокрый снег с дождем

На дорогах местами гололедица.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Петербурге 15 декабря будет облачная погода.

Днем синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть юго-восточный умеренный.

Температура воздуха в течение суток будет колебать от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Также метеорологи предупреждают, что на дорогах в воскресенье местами возможна гололедица.

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