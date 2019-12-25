В воскресенье в Петербурге ожидаются ливни и грозы

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на 5 июля. По данным ГУ МЧС Северной столицы со ссылкой на синоптиков, в предстоящее воскресенье в городе ожидается облачная с прояснениями погода.

5 июля в Петербурге синоптики сообщают о наступающих кратковременных дождях – днем местами возможны ливни, грозы. Ветер примет юго-западное и южное направления и наберет скорость в 7-12 м/с, при грозах достигая порывов в 15-18 м/с. Ночная температура воздуха составит 15-17 градусов, днем немного потеплеет до 18-20 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее мы сообщали об объявленном штормовом предупреждении в Петербурге на 5 июня.

Фото: Piter.tv