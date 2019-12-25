В Петербурге 5 июля ожидаются ливни, грозы и штормовой ветер

Ветер усилится до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 5 июля, Петербург ждут грозы, ливни и сильный ветер. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели рассказали, что днем ветер усилится до 18 метров в секунду.

Отмечается, что в этот день лучше не выходить на улицу без крайней необходимости. Также рекомендуется оставить машину в гараже или припарковать её подальше от деревьев и шатких конструкций. Находясь же на улице, лучше избегать рекламных щитов, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее мы писали, что россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни.

Фото: Pixabay