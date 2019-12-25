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В Петербурге 5 июля ожидаются ливни, грозы и штормовой ветер
Сегодня, 15:22
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Arinablinova

В Петербурге 5 июля ожидаются ливни, грозы и штормовой ветер

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Ветер усилится до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 5 июля, Петербург ждут грозы, ливни и сильный ветер. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели рассказали, что днем ветер усилится до 18 метров в секунду.  

Отмечается, что в этот день лучше не выходить на улицу без крайней необходимости. Также рекомендуется оставить машину в гараже или припарковать её подальше от деревьев и шатких конструкций. Находясь же  на улице, лучше избегать рекламных щитов, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей. 

Ранее мы писали, что россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни.

Фото: Pixabay

Теги: котопрогноз, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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