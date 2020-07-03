В Воронежской и Белгородской областях температура может подняться до 37 градусов тепла.

Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни. Прогнозом поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По её словам, в выходные в Россию придут аномальная жара и сильные грозы. Дождливая погода будет характерна для Центральной части России. Температура в регионе будет варьироваться от 23 до 29 градусов тепла.

При этом на юге — в Воронежской и Белгородской областях — температура может подняться до 37 градусов тепла. На Ставрополье термометры могут зафиксировать 40 градусов тепла.

В Сибири ожидаются дожди с градом и сильным ветром. В Хакасии, Тыве и Красноярском крае ветер может разогнаться до 30 метров в секунду. В Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае ожидают жару в 30 градусов.

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербург придет тепло и дождь.

Видео: Piter.TV