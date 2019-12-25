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В пятницу в Петербург придет тепло и дождь
Сегодня, 7:03
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IRINA_CHALKINA

В пятницу в Петербург придет тепло и дождь

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Атмосферное давление днём слабо повысится.

В пятницу, 3 июля, стало известно о том, что в Северной столице ожидается тёплая,но дождливая погода. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ожидается, что ночью столбики термометра покажут до +16 градусов. При этом в дневное время воздух в Северной столице прогреется до +24 градусов. Атмосферное давление слабо повысится.

Согласно прогнозу синоптиков, некоторые районы накроет дождь и грозы. 

Ранее мы сообщали о том, что Ботанический сад снова принимает посетителей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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