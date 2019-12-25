В пятницу в Петербург придет тепло и дождь

В пятницу, 3 июля, стало известно о том, что в Северной столице ожидается тёплая,но дождливая погода. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Ожидается, что ночью столбики термометра покажут до +16 градусов. При этом в дневное время воздух в Северной столице прогреется до +24 градусов. Атмосферное давление слабо повысится.
Согласно прогнозу синоптиков, некоторые районы накроет дождь и грозы.
Ранее мы сообщали о том, что Ботанический сад снова принимает посетителей.
Фото:pixabay
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