В воскресенье в Петербурге ожидается снег

Стоит опасаться метели и налипания мокрого снега.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 12 января в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью в большей части районов города пойдет снег, который продолжит идти утром и днем, переходя в дождь или обратно, в мокрый снег. В связи с этим местами возможны метели и налипание мокрого снега.

Ночью на дорогах ожидается гололедица. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от - 4 градусов ночью до +6 градусов днем.



Атмосферное давление течение дня будет постепенно понижаться.

Фото: pexels

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