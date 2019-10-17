В Петербурге 11 апреля будет сухо и тепло

Атмосферное давление в городе будет повышаться.

Теплую погоду обещают в Петербурге 11 апреля. В городе обойдется без существенных осадков, а воздух днем прогреется до +9...+11 градусов. Такой прогноз опубликовали специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер ожидается юго-западный, южный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал, что в Петербурге в воскресенье будет теплая погода.

Фото: Piter.tv