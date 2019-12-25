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В воскресенье в Петербурге обещают небольшое похолодание
Сегодня, 17:20
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Arinablinova

В воскресенье в Петербурге обещают небольшое похолодание

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Температура воздуха опуститься до +23 градусов.

В воскресенье, 28 июня, в Петербург придет небольшое похолодание. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Оказалось, что температура воздуха опуститься до +22..+23 градусов. Ночью будет прохладнее: до +15..+17 градусов. Также местами пройдут кратковременные дожди. Восточный ветер в ночное время разгонится до 9 метров в секунду, а днем усилится до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня практически не изменится. 

Ранее мы писали, что жаркая погода в Петербурге сменится дождями.

Фото: Pixabay

Теги: котопрогноз, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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