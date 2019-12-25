Главный петербургский синоптик рассказал, когда в городе начнутся дожди

Резкая смена погоды произойдет уже на следующей неделе.

В субботу, 27 июня, главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что совсем скоро в Санкт-Петербурге произойдет резкая смена погоды.

Оказалось, что похолодание и дожди ждут петербуржцев уже на следующей неделе. Синоптик уточнил, что влияние циклонов начнет чувствоваться уже с 30 июня. Максимальная температура воздуха днем будет доходить до +20 градусов. Также в это время в городе ожидаются дожди, а в Ленобласти — грозы

Ранее мы писали, что в субботу в Петербурге сохранится жара, в воскресенье немного похолодает.

Фото: Pixabay